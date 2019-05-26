Bursaspor küme düştü

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Malatya ekibi Avrupa kupalarına girmeye hak kazanırken, yeşil beyazlı ekip ise lige veda etti

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada kalecinin hatasında topu önünde bulan Kamara meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

68. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış meşin yuvarlağı düzeltip şutunu çekti topu kaleci kornere tokatladı.

74. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vergini'nin kafa vuruşudireğin dibinden dışarı gitti.

88. dakikada maçın hakemi Chebake ile girdiği mücadele sonrası Sakho'ya önce sarı kart gösterdi daha sonra VAR'ı inceleyen hakem Ali Palabıyık sarı kartı iptal ederek Sakho'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Stat: Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mustafa Sönmez

E. Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa Akbaş, Mina, Chebake (Rahman Buğra dk. 90 ?), Bülent Cevahir, Ahmed (Guilherme dk. 46) Robin, Murat Yıldırım, Eren, Pereıra (Barış Alıcı dk. 46) Kamara

Yedekler: Farnolle, Şeref, Seth, Erkan, Dia, Berkan

Teknik Direktör: Ali Ravcı

Bursaspor: Okan Koçuk, Umut Meraş, Vergini, Badji, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Tunay Torun (Burak dk. 66), Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp (Ramazan Keskin dk. 82 ?), Saivet, Umut Nayir (Sakho dk. 79)

Yedekler: Muhammet, Latovlevici, Furkan Emre, Muhammet Emin, Kubilay

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Issam Chabeke (dk. 5 k.k.), Umut Nayir (dk. 20) (Bursaspor), Kamara (dk. 60) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Mustafa Akbaş (dk. 35), Mina (dk. 90+2) (Evkur Yeni Malatyaspor), Sakho (dk. 88) (Bursaspor)

Sarı kart: Tunay Torun, Aytaç Kara, Ramazan (Bursaspor), Guilherme, Chebake, Kamara, Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)