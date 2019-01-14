Bursluluk sınavına yoğun ilgi

12-13 Ocak 2019 tarihinde okul kampüsünde gerçekleşen Bursluluk Sınavına il genelinde yoğun bir katılım sağlandı. Öğrenciler sınavda ter dökerken velilerde, dışarıda tatlı bir telaş içinde beklediler. Sınav süresince okul dışından gelen velilere ise okul kurucu üyesi Ahmet Polat Kaya tarafından seminer verildi ve okul tanıtıldı.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada ise sına sonuçlarının 22 Ocak Salı günü kurumun resmi internet sitesi olan ‘www.olimpiyatokullari.com'da öğrenebileceği belirtildi.