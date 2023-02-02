Bütünleme sınavlarına kar engeli

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ndeki (MTÜ) bütünleme sınavları, kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

MTÜ tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 2 Şubat 2023 ile 5 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 2 Şubat 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

İnönü de de idari izin

Bu arada, kar nedeniyle Malatya İnönü Üniversitesi'nde de çalışan hamile, engelli, 60 yaş üstü kronik hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayıldı. Üniversite tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,

“İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle üniversitemiz çalışanlarından hamile, engelli, 60 yaş üstü kronik hastalığı olanlar (yöneticiler hariç) 02 Şubat 2023 tarihinde bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.