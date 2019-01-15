Büyükşehir adayı Gökçe, çalışmalarını sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında Malatya Belediyesi eski başkanlarından Seyhan Semercioğlu'nu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına hız veren CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökçe, meslektaşı olan ve 1980'li yıllarda Malatya Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Seyhan Semercioğlu'nu ziyaret etti.

Semercioğlu'nun Malatya 'da önemli hizmetleri olduğuna dikkat çeken Gökçe, "Seyhan Semercioğlu meslektaş olarak benim üstadım. Benim için apayrı yeri olan birisi, aynı zamanda da Malatya'da Belediye Başkanlığı noktasında çok güzel hizmetleri olmuştur. Malatya'nın gerçeklerini bilen, sorunlarını bilen bir büyüğümüz, Malatya'mızda çok güzel projelere imza atmıştır. Seçim çalışması kapsamında kendisini ziyaret ederek, istişarelerde bulunuyoruz. Fikirlerinden faydalanmak adına sayın başkanımızı ziyaret etmek istedim” şeklinde konuştu.

Malatya Belediyesi eski Başkanlarından Avukat Seyhan Semercioğlu ise, Gökçe'nin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Kardeşim Avukat Soner Gökçe, benim sevdiğim ve taktir ettiğim bir kardeşimdir. Kendisiyle yıllar evvel beraber bir siyasi çalışmamız olmuştu. Eskiden beri siyasi faaliyetleri olan bir arkadaşımızdır ve Malatya Barosunda aktif olan bir kardeşimizdir. Genç bir arkadaşımızdır, kendisine başarılar diliyorum. Yerel seçimlerde seçilerse gerçekten Malatya'mıza olumlu ve gayet güzel çalışmaları olacaktır. Tercih Malatyalı vatandaşlarımızda, en güzel şekilde tercihini yapacaktır." diye konuştu.