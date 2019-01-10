Büyükşehir adayı Gökçe seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhuriyet Halk partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe, seçim çalışmaları çalışmaları doğrultusunda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile Malatya Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği'ni ziyaret etti.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı Latife Ulutaş ve yönetimini ziyareti sırasında, "Biz insana, önce insan olduğu için bakacağız, karşımızdaki kişinin inancına etnik kökenine, diline, dinine ırkına bakmayacağız" şeklinde konuşan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökçe, “Bizler Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı insanlarız, bağlı bir siyasi partiyiz, Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk laiklik temeli doğrultusunda bu ülkeyi kurarken, temellinde insanların inançlarını ve inandığı değerlerini bağımsız bir şeklinde yaşamalarının önünü açmıştır. Biz göreve geldiğimizde ilimizdeki tüm dernek temsilcileri ile tek tek görüşeceğiz ve sorunlarını dinleyip, çözmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı Ulutaş ise , ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya şubesinin aynı zamanda inançsal boyutta var , bu anlamda ziyaretinizi anlamlı görüyoruz ve teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ve yerelde bir çok kurumda olduğu gibi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şubesi olarak bizimde sorunlarımız var” dedi.

Gökçe ve beraberindeki heyet daha sonra Malatya Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Malatya Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada , “Cumhuriyet Halk Partisi CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe ve beraberindeki heyetin derneğimizi ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde de kendilerine başarılar diliyorum " ifadelerine yer verdi.

Yerel yönetimde Muhtarların kendileri için büyük önemi olduğunu kaydeden CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe ise, " Başkanımız Aliseydi Yücekaya 'nın benim gönlümde ayrı bir yeri var. İlk ziyaret edeceğimiz yerlerden birisi olması adına bu gün sizlerle bir araya geliyoruz. Sıcak karşılamanız ve söylemleriniz bizim için çok önemli, Allah bizleri sizlere mahcup etmesin. Bizler Malatya'da hep birlikte yaşıyoruz, Malatya'mız bizim ortak değerimiz. Hizmetlerde çok farklı her kesimi kucaklayan yapı içerisinde olmak istiyoruz. Malatya'mızın çok önemli değerleri var bizler değerlerimize sahip çıkacağız kavgadan uzak, kutuplaştırmadan uzak, ötekileştirmeden uzak birleştirici tümleştirici seviyeyi koruyan projelerimizi ortaya koymak arzusundayız. İnsanların gönlünde olduğumu biliyorum, her gittiğimiz yerlerde kapılar açılıyor, bu anlamda Malatya'da bu onuru yaşıyorum. Malatya'mızın menfaati için herkesin ihtiyaç duyduğu hizmeti götürmek adına mücadele edeceğiz” diye konuştu.