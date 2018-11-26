Büyükşehir Ampute sezona yenilgiyle başladı

Ligin ilk haftasında Malatya temsilcisi Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında Osmanlı Engelliler Spor Kulübü'ne 4-1 kaybetti.

Ampute Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Osmanlı Engelliler Spor Kulübü'ne yenilerek sezona kötü başladı.

Yeşiltepe Spor Kompleksinde Ampute Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün oynayan konuk takım sahadan farklı galip ayrıldı.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde bu sezon ilk kez mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor'da maç sonrası üzüntü hakim olurken, takımın antrenörü Suat Canlı, kötü başladıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Sezona galibiyetle başlamak istediklerini ancak yenildiklerini kaydeden Canlı, “Sezona iyi başlamaktı hedefimiz ama olmadı. Maçın bazı bölümlerinde oldukça baskılı oynadık ama bunu sonuca yansıtamadık. Ne diyelim sağlık olsun. İkinci deplasmanda kazanıp, bu maçı telafi etmek istiyoruz” diye konuştu.