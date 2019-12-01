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Büyükşehir Ampute takımı haftayı puansız kapattı

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, sahasında karşılaştığı Şahinbey Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, sahasında karşılaştığı Şahinbey Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.


Karşılaşma öncesi İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri yaklaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle her iki takıma da çiçek takdim etti. Jandarmanın jesti ile başlayan karşılaşma da Malatya Büyükşehir Belediye Ampute Futbol Takımı, konuk ettiği Şahinbey Belediyespor karşısında sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.


Maç sonunda Jandarma Komutanlığı'ndan gelen askerler her iki takıma da tatlı ikram etti.

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