Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos toplantısını yaptı

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Murat Alabaş yaptığı konuşmada, “UEFA Kupası temsilcimiz Yeni Malatyaspor'a bugün karşılaşacağı Partizan maçı öncesi Büyükşehir Belediyesi olarak başarılar diliyoruz” dedi.

Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ilgili komisyonlara, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıya havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısının 2'inci birleşimini 19 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'da yapmayı kararlaştırdı.