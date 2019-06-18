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Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran toplantılarını bitirdi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı toplantılarını yaptığı 2.

birleşimle tamamladı.


2. birleşim Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi. AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz ve Mısır eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle kısa bir konuşma yapan Meclis Başkan Vekili Selim Pilten, “AK Parti Kale Belediye Meclis üyemiz Abdulvahap Akdeniz'in vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Ayrıca Mısır'ın seçimle başa gelen ilk Devlet Başkanı olan Muhammed Mursi'de Mahkeme salonunda hayatını kaybetmiştir. Haklı davasından hiçbir zaman vazgeçmeyen Şehit Muhammet Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum, tüm İslam Aleminin başı sağ olsun” dedi. Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Büyükşehir Belediyesi yeni idari teşkilat şeması oylanarak kabul edildi.


Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısını, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.

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