Büyükşehir Belediye Nisan ayı meclis toplantısı tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı III.
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı III. Birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda saat 14.00'de geçekleştirildi. Meclis gündeminde ağırlıklı olarak imar konuları görüşüldü.
Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 14 Nisan 2023 tarihli toplantıya ait karar özetlerinin kabul edilmesinin ardından gündem maddeleri arasında yer alan imar konuları da görüşülerek karara bağlandı.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı Toplantısının 10 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'de yapılmasına karar verildi.