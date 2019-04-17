Büyükşehir Belediye nisan toplantılarına devam ediyor

birleşimi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Mazeret belirterek toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanarak kabul edilmesinin ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan 2019 yılı meclis toplantı günlerinin belirlenmesi ile ilgili teklif görüşüldü. Büyükşehir Belediye Meclisinin her ayın ikinci haftası Çarşamba günü toplanmasına karar verildi.

Meclis 2019 yılında tatil yapmayacak

Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılında tatil yapıp yapmayacağı ile ilgili gündem maddesi görüşülerek, Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılı içerisinde tatil yapmaması kararı alındı.

Ayrıca gündem maddeleri arasında yer alan 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonunun raporu da görüşülerek kabul edildi. Toplantı sırasında, Denetim Komisyonu Raporu da Meclisin bilgisine sunuldu.

3. birleşim cuma günü

Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı 3. birleşimini 19 Nisan 2019 Cuma Günü saat 15.00'da yapmayı kararlaştırdı.