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Büyükşehir Belediye sporcusu Avrupa yolunda

Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Birsen Özer, İşitme Engelli Taekwondo Türkiye Şampiyonasında kilosunda şampiyon olarak Avrupa Şampiyonasına katılacak.


Geçtiğimiz haftalarda yapılan İşitme Engelli Taekwondo Türkiye Şampiyonasına katılan Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Birsen Özer 55 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Özeri önümüzdeki Kasım ayında yapılacak İşitme Engelliler Taekwondo Avrupa Şampiyonasında Malatya ve Türkiye'yi temsil edecek.


Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Antrenörü Vahap Genç, haftanın 6 günü Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhammed Ali Clay Spor Salonunda antrenman yaptıklarını söyleyerek amaçlarının gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup vatanını, milletini ve bayrağını seven nesiller yetiştirmek olduğunu ifade etti.


Genç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek şimdiye kadar birçok başarıya imza attıklarını belirterek başarılarının daha da zirveye ulaşacağını söyledi.

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