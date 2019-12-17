Büyükşehir Belediye Tiyatrosu okullarda

İlkokullara giderek sınıfları tek tek ziyaret eden MBŞT ekibi, “Şaban Sınıfımızda” adlı gösteriyle tiyatroyu öğrencilerle buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2019-2020 Yılı ilk gezici eğitsel etkinliğini Yeşilyurt Kılıçaslan İlkokulu'nda gerçekleştirdi. MBŞT ekibi, sınıf sınıf gezerek “Şaban Sınıfımızda” isimli etkinliği öğrencilere sergiledi. Oyunun ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Malatyalı sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın rol aldığı filmlerden kesitlerin skeç halinde sahnelendiği ‘Şaban Sınıfımızda' adlı oyun ile Kemal Sunal'ın bilinmeyen yardımseverlik yönü ele alınıyor. Yeni nesiller tarafından bilinirliğinin artırılması amacıyla Kemal Sunal'ın yeteri kadar bilinmeyen yönleri aktarılarak, değerler eğitimi kapsamında öğrencilere yardımseverliğin önemi ve yardımın gizli yapılması gerekliliği anlatılıyor.

‘Şaban Sınıfımızda' isimli gezici etkinliği Malatya'nın uzak mahallelerinde de öğrencilerle buluşturulacağı belirtildi.