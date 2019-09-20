Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği, işbirliği ile 23-27 Eylül tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi birim amirlerine ve personeline yönelik eğitim programı düzenleniyor. Ramada Plaza Altın Kayısı Otelde 5 gün süre sürecek olan Hizmet İçi Eğitim Programında uzmanlar tarafından gruplar halinde ayrı ayrı konularda oturumlar düzenlenecektir. Hizmet içi eğitim programında ilk gün Doç. Dr. Gülsüm Gülnaz Gültekin, Etkili iletişim ve Motivasyon konusunda, Tahir Tekin ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hakkında bilgiler aktaracak. 24 Eylül Salı günü ise, Yüksek Şehir Plancısı Ayşe Ünal, 3194 Sayılı İmar Kanunu hakkında, Yüksel Koçak ise Taşınır Mal Yönetmeliği hakkında bilgiler verecek. 25 Eylül Çarşamba günü ise, Prof. Dr. Niyazi Çiçek Resmi Yazışma Kuralları hakkında bilgi aktarırken, Halil Memiş ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında bilgiler verecek. 26 Eylül Perşembe günü de, İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında Lütfi Alpsoy bilgi verirken, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmesi ile ilgilide Nihat Yıldız bilgiler aktardı.

Hizmet içi eğitim seminerinin son günü ise 4857 Sayılı İş Kanunu hakkında Akın Şimşek, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hakkında da İbrahim Azak katılımcılara bilgiler aktardı.