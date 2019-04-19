Büyükşehir Belediyesi nisan toplantıları sona erdi

Birleşimle sona erdi.

3.birleşim Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İslam Aleminin Berat Kandilini kutlayan Meclis Başkan Vekili Selim Pilten, “Allah'ın bizlere günahlarımızdan arınmamız, tövbe etmemiz için fırsat tanıdığı özel gecelerden biri olan Berat Kandiline ulaşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Berat Kandili'nin Malatya'mıza, Ülkemize ve İslam Âlemine huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi. Meclis Başkan Vekili Selim Pilten'in konuşmasının ardından, mazeret belirterek toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanarak kabul edilmesinden sonra, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Meclisi 8 Mayıs'ta toplanacak

Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısını, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.