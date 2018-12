Büyükşehir Belediyesi'nden trambüs araçlarına sıkı takip

Şti. bünyesinde faaliyet gösteren Et Entegre Tesisini ziyaret etti.

İlk olarak Trambüs Bakım ve Onarım Merkezini ziyaret eden Başkan Polat, çalışmalar hakkında MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı'dan bilgiler aldı.

Sahada 158 kamera ile hat üzerinde bulunan araçların takibinin yapıldığını belirten Başkan Polat, MOTAŞ tarafından 22 trambüs ile çevreyolu üzerinde konforlu ve modern bir ulaşım hizmetinin verildiğini söyledi. Durak ve kavşaklara yerleştirilen 158 kamera ile trambüslerin anlık olarak takip edildiğini de belirten Polat, “2018 yılı içerisinde yüzde 61'i öğrenci olmak üzere yaklaşık olarak 690 bin vatandaşımız trambüsleri kullanmıştır. Konforlu, ferah, sessiz, çevre dostu ve dizel yakıtlı araçlarla kıyaslandığında yüzde 75 tasarruf sağlamaktadır. MOTAŞ kurulan kamera takip sistemiyle bir yandan kendi hizmetini denetlerken bir yandan da Malatya'da olası suç olaylarına karşıda bir caydırıcı rol üstlenmektedir. Malatya'mıza hizmet noktasında çalışmalar üreten bütün personellerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Polat daha sonra bakım atölyesini ziyaret edip, bakım çalışmaları yapılan Trambüsler hakkında da bilgiler aldı. Başkan Polat, daha sonra Esenlik Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren Et Entegre Tesisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Esenlik Şirketi bünyesinde hizmet veren Et Entegre Tesisinde imalatların hijyen kurallarına uygun büyük bir titizlikle yapıldığını belirten Polat, “Malatya'da vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli gıda tüketimine büyük katkı sunan Esenlik Şirketimize ve çalışanlarına bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.