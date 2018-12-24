Büyükşehir Belediyespor deplasmanda galip

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Özürlüler Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, ligin beşinci haftasında deplasmanda İstanbul Özürlüler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor Yaşam Köyü 2 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Abdullah Şanlı-Selami Karahancı hakem ikilisi yönetti.

Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Zülfücan Derinpınar'ın 20.dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımının Antrenörü Suat Canlı, iyi bir mücadeleyle deplasmandan 3 puanla döndüklerini ifade etti.

Canlı, zorlu deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını belirterek, “Takım olarak iyi hazırlandığımız karşılaşmada, iyi bir mücadele ortaya koyduk. Maç oldukça çekişmeli ve zevkli geçti. Pozisyonlarda yakaladık. İlk yarıda Zülfücan'ın kaydettiği golle zorlu deplasmandan 3 puan çıkarttık, mutluyuz” dedi.