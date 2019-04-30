Büyükşehir Kick Boks takımından Milli Takıma sporcu

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Erkek Takımı, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında, Malatya'nın yüzünü güldürdü.

8 sporcuyla Türkiye Şampiyonasına katılan Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Takımında 63 kiloda Hakan Karakuş, 57 kiloda da Mehmet Kaya birinci olarak madalya kazandı. 94 kiloda mücadele eden Musa Erhan Özdemir ise üçüncü olarak madalya sahibi oldu.

Ocak ayında yapılan Türkiye Şampiyonasında da dereceye giren sporcular, elde ettikleri başarılarla Malatyalıları mutlu etti. Bu başarının ardından Milli Takım kapılarını ardına kadar açan Malatyalı sporcular, Milli Takıma seçilmenin gururunu yaşıyorlar.

Sporcular, 23 Kasım- 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.