Büyükşehir Meclisi Kasım toplantılarına devam etti

birleşimle devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Göğüs'ün başkanlığında yapılan meclis toplantısında Göğüs, Darende Malatya yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileyerek 2. birleşimi başlattı.

14 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantının devamı niteliğinde olan 2. birleşimde gündemdeki maddeler görüşüldü. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu ilgili komisyonlara havale edildi.

Kuluncak ilçesinde bulunan ve 17 çeşit rahatsızlığa iyi gelen termal kayağın 2019 yılında turizme açılmasına yönelik rapor, Arguvan ilçesi Dolaylı Mahallesi'ne afetzedeler için yeni yerleşim yeri yapılması hakkındaki rapor kabul edildi. Kasım ayı Meclisinin 3. birleşimi 30 Kasım 2018 Cuma günü yapılacak.