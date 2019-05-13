Büyükşehir Meclisi mayıs toplantısını tamamladı

Birleşimini, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.

Mazeret belirterek toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanarak kabul edilmesinden sonra, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Malatya Vergi Dairesi bünyesinde kurulacak olan Gayrimenkul Satış Komisyonu üyeliği için seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda asil üye olarak Nevzat Aslan seçilirken, yedek üyelik için de Hasan Demez ve Vahap Erdem seçildi. Ayrıca İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi doğrultusunda atamalar hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

Haziran ayı meclisi 12 Haziran'da toplanacak

Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı toplantısını 12 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.

Türkiye Belediyeler Birliği üye seçimi yapıldı

Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısının ardından Belediyeler Birliği Meclis toplantısı yapıldı.

Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Belediyeler Birliği Meclis Toplantısında, Türkiye Belediyeler Birliğine üye seçimi yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliğine 6 asil, 3 yedek üye seçiminin yapıldığı toplantıda, asil üye olarak, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve Meclis Üyesi Hasan Demez seçildiler.

Yedek üyeliğe ise, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ile Meclis Üyesi Özlem Pelitoğlu seçildi.

Yapılan seçimin ardından başka gündem maddesi olmadığından toplantı oylanarak kapatıldı.