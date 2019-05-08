Büyükşehir Meclisi mayıs toplantısını yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediye Meclisinin alacağı kararların Malatya'ya ve ilçelere hayırlı olması temennisinde bulundu. Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce bazı teklifler oylanarak gündeme alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan ve ağırlıklı olarak imar konularını oluşturan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı da görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinde yapılan atamalarla ilgili olarak Meclis Üyeleri bilgilendirildi. Verilen bilgilere göre; Genel Sekreter Yardımcılığına Latif Okyay, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına Mustafa Sayın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Bülent Cengiz Yücetaş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına Alican Bozkurt, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına Mehmet Mert, Özel Kalem Müdürlüğüne Esra Dağdelen atandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan toplantı sonrasında, Büyükşehir Belediyesinin gelir-gider durumu, borç yapılanması hakkında da meclis üyelerine bilgiler aktardı.

Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısının 2. birleşimini ise 13 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.