Büyükşehir sahasında lideri yendi

Ligi'nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Volebol takımı sahasında karşılaştığı lider Adıyaman Gölbaşı Lisesi'ni 3-2 yenerek play-off için avantaj elde etti.

Ligin 13. haftasında Merkez Spor Salonu'nda karşılaştığı Adıyaman Gölbaşı karşısında setleri 2-0'a taşımasına rağmen Adımayan maçı bırakmadı ve karşılaşmanın galibini finalk seti belirledi.

Final setini 15-11 kazanan Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, maçı kazanarak play off yolunda büyük avantaj elde etti.

Büyükşehir setlerde rakibine 25-20, 25-22 ve 15-11 üstünlük kurdu.

Maç sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Cücemen, "Bugün ligin liderini yendik. Tüm takımı tebrik ediyorum. Hedefimiz play-off. Bu hedefe de bir adım daha yaklaştık. İnşallah kalan maçları da kazanarak daha iddialı bir duruma gelmek istiyoruz" dedi.