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Büyükşehir temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde cadde ve sokakları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte ediyor.

Korona virüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Cadde ve Sokakların temizliğine de büyük önem veriyor.


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dire Başkanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklar ile kaldırımları ilaçlı su ile dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanlarda araç ve yaya trafiğinin azalması ile birlikte Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince Hastane Caddesi, Kışla Caddesi, Sıtmapınarı, İnönü Caddesi ile özellikle vatandaşların hafta içi yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dire Başkanlığı ekipleri salgınla mücadele kapsamında hijyen çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.


Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda kısıtlamanın olmadığı günlerde de rutin bir şekilde temizlik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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