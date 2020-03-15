Büyükşehir Voleybol Takımı 1.Lige yükseldi

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Eskişehir'de yapılan erkekler 1. Lig terfi karşılaşmalarında Adıyaman Gölbaşı Lisesi'ni 3-1 mağlup ederek Türkiye 1. Ligi'ne yükseldi.

Eskişehir'de oynanan 1. Lige terfi müsabakasında rakibini 3-1 mağlup eden Malatya ekibi adını 1. Lige yazdırdı.

Yüz dolayında Malatyalı'nın da izlediği müsabaka sonrası Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı yönetimi, teknik heyeti ve sporcuları büyük mutluluk yaşadı.

Maç sonrası konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, "Bu duyguların tarifi yok. Bu şampiyonluk Malatya'ma armağan olsun. Çok anlamlı ve büyük bir başarı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bize desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.