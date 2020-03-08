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Büyükşehir Voleybol Takımı finale kaldı

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 1.

Lige terfi maçlarında finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.


Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lige terfi maçlarında Eskişehir'de Hakkari Sportif Faaliyetlerleri 3-0 yenen Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, finale kaldı.


Büyükşehir finale gelene kadar sırasıyla İstanbul Yeniköyspor'u 3-1, Mardin 47 Spor'u 3-0, Hakkari sportif faaliyetlerleri 3-1 ile geçerek finale kalmaya hak kazandık.


1.Lige Terfi Müsabakalarında final karşılaşması önümüzdeki hafta oynanacak.

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