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Büyükşehir zabıtasından kantinlere sıkı denetim

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından okullardaki kantin, kafe ve büfelere yönelik denetimler sıklaştırıldı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, Malatya genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantin, kafeterya ve büfe gibi gıda maddesi satışı yapan işletmeler denetleniyor.


Yapılan denetimler sırasında; gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, gazlı ve şekerli içeceklerin satışı, gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri ile yangına karşı alınan önlemlerin yeterliliği kontrol ediliyor.


2019-2020 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile birlikte birçok okulda denetim gerçekleştiren Zabıta Ekiplerinin, öğrencilerin hijyenik ortamlarda sağlıklı yiyecekler tüketmelerini sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edecekleri belirtildi.

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