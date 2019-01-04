Büyükşehir'den 4 transfer

Lig B Grubu ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediyespor 4 oyuncuyu renklerine bağladı.

Ligin ilk yarısında kötü bir performans sergileyen Malatya Büyükşehir Belediyespor grupta ilk yarıyı 3 galibiyet, 10 mağlubiyet ile 13. sırada tamamladı. Grup'ta ilk yarıda istediği sonuçları alamayan turuncu-yeşilliler, ikinci yarıda kümede kalmak adına transfer yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Ligin ilk yarısında talihsiz sakatlıklar yaşayan turuncu yeşilliler, dar bir kadroyla mücadele vermişti. Takımda önce takım kaptanı Aydın Güler sakatlanmış ve uzun süre forma giyememişti. Grup'ta 13. haftada evinde Fındıklıspor'u konuk eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, iyi oynadığı üçüncü sette orta oyuncusu Mehmet Bozyiğit'in sakatlanmasıyla büyük bir şok yaşamıştı.

Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyespor, yeni transferlerle birlikte kadrosunu daha da güçlendiriyor.

Turuncu-yeşilliler, 2'si yabancı 4 oyuncuyla anlaşma sağladı. Yabancı oyuncuların Brezilyalı oldukları öğrenildi.