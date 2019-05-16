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Büyükşehirden dilenci operasyonu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik sürdürülen denetimler sırasında çok sayıda dilenci yakalandı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il merkezinde dilencilik yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte dilenciliği meslek haline getiren ve vatandaşların duygularını istismar edenlere yönelik denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik sürdürülen denetimler sırasında çok sayıda dilenci yakalandı. Denetimler kapsamında özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar, cami çevreleri ile hastane önlerinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen dilenciler, zabıta ekipleri tarafından yakalanarak topladıkları paralara el konuldu. Ayrıca Kabahatler Kanununun ilgili maddesi uyarınca da haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin, Malatyalıların huzuru ve güveni için çalışmalarına devam edeceği belirtilirken, vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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