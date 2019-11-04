Büyükşehir'den eğitime destek

Yapılan düzenlemelerle Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki eğitim birimlerinde daha güvenilir, daha sağlam ve daha hijyenik faaliyet alanı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ise 6 merkezde tadilat çalışmaları yapıldı. 3 semt konağı ile 3 eğitim merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarla da daha iyi koşullarda eğitim-öğretim yapılması imkanı sağlandı. Kiltepe, Salköprü ve Yeşiltepe Semt Konaklarında sıva tamiratları yapılarak boya imalatları gerçekleştirilirken, ayrıca binaların sıhhi tesisatlarının da bakım onarımları yapıldı.

Öte yandan TOKİ Şehit Engin Tilbaç, Tecde ve Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezlerinde de önemli oranda tamirat işleri belediye tarafından yapıldı.