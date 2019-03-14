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Büyükşehir'den Hayvanat Bahçesine ücretsiz ring hizmeti

Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların hayvanat bahçesine daha rahat ulaşım sağlamaları ve ziyaret edebilmeleri için ücretsiz ring servisleri düzenleyecek.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hafta sonu Cumartesi - Pazar günleri vatandaşların Hayvanat Bahçesini daha rahat ulaşım sağlamaları için 16 Mart 2019 Cumartesi gününden itibaren ücretsiz ring hizmeti başlatıyor. Ücretsiz ring ulaşım hizmeti, Mişmiş Park Tarım Fuarı çevre yolu kavşağından Hayvanat Bahçesine giriş yapılan yol kenarında her yarım saatte bir ring hizmeti verilecektir.


Hafta sonu sabah 09.00 başlayacak olan ring servisleri saat 16.00'ya kadar devam edecek.

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