Büyükşehir'den sokak hayvanlarına şefkat eli

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde etkili olan kar yağışından dolayı yeteri kadar besin kaynağı bulamayan sokak hayvanları ve yaban hayvanlarını unutmuyor.

Kent yaşamında insanların en vazgeçilmez dostları olan köpekler, kediler, yabani kuşlar için kentin belirli noktalarına yiyecekler bırakılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün düzenli olarak toplanan bayat ekmekler başta olmak üzere, artık yemekler ve yemler sokak hayvanlarına ulaştırılarak beslenmeleri sağlanıyor.

Hayvan severlerin de büyük destek verdiği çalışmalar her gün yapılıyor. Karakaya Baraj Göleti çevresi, Orduzu Pınarbaşı Göleti kenarı, TOKİ konutları bölgesi, Entegre Çevre Tesisi civarı başta olmak üzere Malatya'nın farklı birçok noktasına besin kaynakları ve yemler bırakılıyor.

Büyükşehir Belediyesi kent içinde farklı noktalara yapılan yem barınaklarına da düzenli olarak kedi, köpek ve kuşyemleri bırakıyor. Hayvan severler de gün boyunca Büyükşehir Belediyesi ekiplerine eşlik ederek ortak çalışmalar yapıyorlar. Hayvan severler özellikle atık yemeklerin toplanmasında büyük emek harcıyorlar.

Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleriyle ortak hareket ederek kış şartlarında sağlık sorunları yaşayan hayvanları da, Hayvan Barınağına getirerek sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyor. Gerekli tedavilerin ardından hayvanlar doğal yaşamlarına geri bırakılıyor.

Ekmek ve yemek israfını azaltan bu çalışmanın daha düzenli yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesince Malatya'nın bütün cadde ve sokaklarına bırakılan Atık Ekmek Kutularının doğru amaç üzerine kullanılması gerekiyor.