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Büyükşehir'den solistler geçidi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Konsertuvarı sanatçıları tarafından Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi.

5 solistin sahne aldığı gecede, sevilen Türk Sanat Müziği şarkılarından oluşan bir müzik ziyafeti sunuldu.


Konsere, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Güner, bazı daire başkanları ve şube müdürleri ile müzikseverler katıldı. Malatya Kongre ve Kültür ve Merkezi'nde düzenlenen “Solistler Geçidi” adlı konser büyük beğeni aldı. Şef Yusuf Seval'in yönetiminde gerçekleştirilen Sanat Müziği Konseri, “Bir Tatlı Tebessüm” alt başlığıyla icra edildi. Konserde, Solistler Burcu ve Büşra Kazancıoğlu kardeşler ile Işıl Taşkın, Sadet Durdu, Cumali Güngör ve Mesut Selçuk sahne aldı. Şef Yusuf Seval'in de sevilen bir şarkıyı seslendirdiği konser, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.


MABESEM saz sanatçılarının eşlik ettiği solistler, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattılar. Konser sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gençay, Şef Yusuf Seval'e çiçek verildi.

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