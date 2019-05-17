Büyükşehirden yaya öncelikli zemin uygulaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesinin ardından sürücülerde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için birçok noktada yatay, düşey levhalama, yol çizgi ve kasis çalışmaları gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından sürücülerde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddeler ile okul bölgelerinde yatay ve düşey zemin işaretlemeleri yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yaya öncelikli zemin çalışmalarını şehir merkezindeki ana caddelerde ve okul önlerinde sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını Yaya Öncelikli Trafik Yılı olarak ilan etmesinin ardından ülke genelinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla yayaların öncelikli olduğunu gösteren uygulamalar başladı.

Bu kapsamda bakanlığın talimatıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi trafikte sürücülerde yaya bilincinin oluşması için Malatya genelinde 706 noktada yayaların öncelikli olduğunu gösterecek şekilde zemin işaretlemeleri gerçekleştirdi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddelerin yanı sıra, Malatya genelindeki bütün okulların olduğu bölgelerde sürücüleri uyarıcı işaretler bulunurken; 11 okul önünde bulunan ve yıpranmış olan işaretler ise yenilenerek daha belirgin hale getirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin trafikte sürücülerde yaya bilincinin oluşturulması amacıyla yapılan çalışmaları yıl içerisinde de devam edecek.