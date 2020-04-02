Buzağı destekleme işlemlerinde başvuru şartı kalktı

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce Pandemi olarak kabul edilen Covid-19 bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de yaygınlaşması nedeniyle salgınla mücadele kapsamında evde kal çağrısı doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın karar aldığı belirtilip, “ 2019 yılı Buzağı Desteklemelerinde 31Aralık 2019 tarihine kadar olan başvuru döneminde destekleme başvurusu bulunmayan yetiştiricilerin 1 Nisan 2020-15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak başvuruları bir defaya mahsus olmak üzere yazılı talep alınmadan işlem yapılacaktır” denildi.