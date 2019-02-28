İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buzlanan yolda kayan kamyon devrildi: 1 yaralı

Malatya’da buzlanan yolda kayarak devrilen bebek bezi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Malatya'da buzlanan yolda kayarak devrilen bebek bezi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Gümüşlüdere mevkisinde meydana geldi. G. Ç. (43), idaresindeki 27 ABD 229 plakalı bebek bezi yüklü kamyon, kar yağışının ardından buzlanan yolda kayarak devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ekipler kaza sonrası önce kamyonu kaldırdı ardından da yola savrulan çocuk bezlerinin toplayarak yolu tekrardan trafiğe açtı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.