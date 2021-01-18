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Buzlu yolda kayan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı sonrası yoldan kayarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı sonrası yoldan kayarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi mevkiinde Sadık B. yönetimindeki 02 LF 24 plakalı Fiat marka otomobil kar yağışı sonrası buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.


Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edilirken, araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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