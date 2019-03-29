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Caddeyi yola kapatıp kitap okudular

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında öğrenciler bir caddeyi yola kapatıp kitap okudu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında öğrenciler bir caddeyi yola kapatıp kitap okudu.


Tüm yurtta kutlanan Kütüphaneler Haftası Doğanşehir'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ilk etkinlikte öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir cadde trafiğe kapatılarak öğrencilerin kitap okuması sağlandı. Daha sonda Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler'in katılımıyla kitap söyleşisi düzenlendi.


Doğanşehir Anadolu Lisesinde düzenlenen söyleşide dünyaca ünlü yazar Tolstoy'un bir eseri tüm öğrenciler okuyarak kitabın teması yorumlandı.

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