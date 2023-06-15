Çadırda silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü

Malatya'da parkta yaşayan bir şahıs uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnderesi Caddesi üzerinde bulunan bir parkta çadırda kalan Emrah Ulupınar'ın (37) yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yanında getirdiği tabanca ile şahsa ateş açtı. Açılan ateş sonucu göğüs kısmına isabet alan Emrah Ulupınar yaralanırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, hastanede tedavi altına alınan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın zanlısının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.