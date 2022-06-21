Cafana Mahallesi'nin yollarını güvenli hale getiriliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cafana Mahallemizin ulaşım alt yapısını güvenli, akıcı ve sağlıklı bir görüntüye kavuşturmak adına yatırımlarımıza hız verdik” dedi.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere Cafana Mahallesi'ne giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mahalle Muhtarı Ayhan Yıldız ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personellerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Yeşilyurt Belediyesinin bölgeyi çok güzel yatırımlarla buluşturduğunu ifade eden Cafana Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız, “ Öncelikle Görgü olan mahallemizin adının Cafana olarak değiştirilmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve Yeşilyurt Belediye Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız sayesinde mahallemiz gerçekten çok güzel hizmetlere kavuştu, yatırımlar halen devam ediyor. Yapılan hizmetler sayesinde daha yaşanabilir ve güzel bir görüntüye kavuşan mahallemizde ki tüm yatırımlardan dolayı belediye başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Cafana Mahallesinin yollarını güvenli ve modern hale getirmek için hizmetlerin devam ettiğini söyleyen Başkan Çınar, “ Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Cafana Mahallemizin ulaşım ağını temiz, düzenli ve güvenli hale getirmek için yol düzenleme ve sathi kaplama çalışmalarını yaparken, bizlerde muhtarımızla birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Bilindiği üzere mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin talebini dikkate alan Yeşilyurt Belediye Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda Görgü Mahallemizin adı eski adı Cafana olarak değiştirilmişti. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Valimize ve Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin çok yoğun olarak kullandığı yollarımızın hem bakım ve tadilatlarını yapan hem de yeni açılan yolların son düzenlemelerini yapan ekiplerimiz, Cafana mahallemiz için büyük bir önem taşıyan bu yolumuzun da standartını yükseltmek için çok yoğun çalışıyorlar. Malatya'nın batı tarafında yer alan, verimli arazilerinin yanı sıra belediyemizin hizmetleri neticesinde hızla gelişen bu şirin ve güzel bölgemiz inşallah yeni yatırımlara daha cazip bir hüviyete kavuşacaktır. Mahallemize daha fazla yatırımın gelmesi içinde muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle sürekli koordine halindeyiz, taleplere göre yeni yatırımlarımıza şekil vereceğiz. Şu anda 5 km'ye yakın yolu tamamladık, bölgenin eksikliklerini planlı ve sistemli çalışarak teker teker gidereceğiz. Ekiplerimize çalışmalar sırasında desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Bizler hep birlikte el ele vererek, dayanışma içerisinde Yeşilyurt'umuzu geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz. Yeşilyurt'un bütün yaşam alanlarını güvenli ve konforlu yollarla buluşturmak için 7/24 sahada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.