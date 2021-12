Çakır, “ Faizlerin düşürülmesi Türkiye ekonomisi için çok önemli”

Döviz fiyatları üzerinden muhalefet partilerinin vatandaşı tedirgin edecek söylemler içerisinde olduğunu söyleyen Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Muhalefet partililerin vatandaşı, yatırımcıyı, üreticiyi, Türkiye'nin gerçeklerinden tamamen uzak açıklamalarla tedirgin ediyorlar” dedi.

Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret ederek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, dolar kurunun yükselmesinde en çok etkilenen kurumlardan birinin de medya kuruluşları olduğunu belirterek, "Ülkemizde bir aydır dolar kuru yükselişi var. Bugün normale dönse de bunda en büyük etkilenenlerden biri de medya kuruluşları oldu. Gerek yazılı gerek görsel basın çok etkilendi. Dolar kuru normale dönse de bu fiyatlara yansımadı. Bundan dolayı medya kuruluşları, medya mensupları kötü durumlara düştüler. Milletvekilimizi bu sorunu meclise götürürse en azından medya kuruluşlarını bu sorunu çözülür diye düşünüyorum” dedi. Muhalefetin, dolar üzerinden oluşturulan olgu ile güvensizlik ortamı oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Çakır, "Son dönem sıkıntılar, aslında her sektörü, her vatandaşımızı, her ferdi etkiledi. 2002 yılında Ak Parti ile birlikte iktidarlığımız döneminde yapılan çalışmalar, büyük yatırımlar, her alanda sağlıktan, eğitime, alt yapıya, savunma sanayinden, bilime kadar her alanda çok büyük yatırımlar yapıldı. Doların, dövizin bu fiyatlar gerçeğin çok üzerinde olduğu. Bu da oluşturulan bir olgu var. Tedirginlik ortamı var. Güvensizlik oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu da tetikleyen siyasi partilerimiz” şeklinde konuştu.

"Pandemide dünyada en çok büyüyen iki pozitif ülkeden bir tanesiyiz”

Ekonominin temel etkenlerinden bir tanesinin de güven ortamı olduğuna dikkat çeken Çakır, “ Ekonomideki temel etkenlerden bir tanesi de güven ortamı, istikrar ortamıdır. Türkiye'deki gerçek tablo bu değil ekonomi bakanlarımız da açıklıyorlardı. Çünkü bir ülkenin temel göstergelerinden bir tanesi büyüme rakamlarıdır. Pandemi döneminde büyüme rakamlarına baktığımız zaman dünyada en çok büyüyen iki pozitif ülkeden bir tanesiyiz. İhracat rakamlarına, ticarete, üretime baktığımızda çok iyi noktadayız. Faizlerin düşüşü de istihdam, üretim, ihracat, Türk ekonomisi için çok önemli. Cumhurbaşkanımız halkımızı asla ezdirmeyeceğiz, hiçbir kesimi mağdur etmeyeceğiz dedi. Bununla ilgili de adımlar atıldı” şekinde konuştu.

Yeni Malatyaspor'un son dönemdeki gidişatına da değinen Çakır, son oynanan maçla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Malatyaspor yenildiği zaman hepimiz o haftayı üzgün ve canımız sıkkın geçiriyoruz. Yendiği zaman tüm kamuoyunda heyecan oluyor. Son dönemde Yeni Malatyaspor'un iyi gitmediğini görüyoruz. İyi bir puan durumumuz yok. Kötü yerdeyiz. Dünkü maçta da Yeni Malatyaspor'un yanlış kararlar iki puan kaybetti. Burada hakemlerin de çok dikkat etmesi gerekiyor. Futbolcuların alın teri ama bir şehrin kaderi. İnşallah toparlanır diye bekliyoruz. Herkese büyük görevler düşüyor” diye konuştu.