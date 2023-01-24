Çakmak üzerine kurduğu jiletli düzenek ile kendini yaraladı

Malatya'da tornavida ile sağa sola tehdit savuran bir genç müdahalede bulunmak isteyen polis ekiplerine saldırdı. Ekip aracına tekmeler atan genç daha sonra polisi de şaşkına çeviren, çakmak üzerine kurduğu jiletli düzenekle kendini yaraladı.

Olay, 10.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Barguzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırım üzerinde elinde tornavida ile sağa sola tehditler savuran bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, isminin B.K. (34) olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen genci ekipler ikna etmek için uzun süre dil döktü. Polisin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren B.K. daha sonra ekiplere saldırdı. Ekip aracına tekmeler savuran B.K. bu sırada çakmak üzerine kurduğu jiletli düzenekle kendini yaraladı. Polis tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.K. daha sonra bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet çakmak ile jilet bulurken, olayı duyarak geldiği bölgede fenalaşan B.K.'nın annesine ambulansta müdahalede bulunuldu.

Hastanede tedavi altına alınan B.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.