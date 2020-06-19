Çaldığı inşaat malzemelerini evinde kullanmış

Malatya'da çaldığı inşaat malzemelerinin bir kısmını evinde kullanan zanlı tutuklandı.

Malatya'nın Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince, 3 farklı inşaattan 20 bin TL değerinde çeşitli inşaat malzemelerinin çalınması olayı ile ilgili Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphelisi A.İ. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çeşitli inşaatlardan çalınan 6 müştekiye ait inşaat malzemeleri ele geçirildi. Bazı hırsızlık malzemelerinin ise şüpheli tarafından kendi evine döşendiği tespit edildi. Kullanılmayan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.İ mahkemece tutuklandı.

Otomobil hırsızlığına 2 tutuklama

Malatya'da bir otomobilin çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada ise, bir aracın 3 şüpheli tarafından çekiciye yüklenmek suretiyle çalındığı tespit edildi. Olayın şüphelileri de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında H. A. isimli şahsın İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliğince kapkaç suçundan aranmasının olduğu anlaşıldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H. A. ve M. B. isimli şahıslar mahkemece tutuklandı. E. T. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.