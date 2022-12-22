Çaldıkları altınlarla yakalandılar

Malatya'da girdikleri bir evde çok sayıda altın çalan üç zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesinde girdikleri bir ikametten her biri 45 gram ağırlığında 4 adet burma bilezik , 2 adet tam ile 14 adet çeyrek altın çalan üç zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince kimlikleri tespit edildikten sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların yapılan üst aramasında ele geçirilen 19 bin 700 TL para, 1 adet tam, 2 adet yarım , 2 çeyrek ile 2 adet gram altın sahibine teslim edildi.

Zanlıların polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.