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Çalışan kadınlara KADES anlatıldı

Kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla yapılmış resmi bir uygulama olan Kadın Destek Uygulaması (KADES), çalışan kadınlara anlatıldı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yaklaşık 200 kadın çalışan personele Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması ve 6284 sayılı kanun bilgilendirme çalışması yapıldı.


Jandarma görevlileri, çalışan kadınların sorularını da cevaplandırdı.

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