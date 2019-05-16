Cami çatısında korkutan yangın

Malatya'da bir caminin çatısında çıkan yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Dabakhane Mahallesinde bulunan İbrahim Perk Camisinin çatısında dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İkindi namazı esnasında yaşandığı öğrenilen olayda kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda başlayan yangına müdahale etti.

Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.