Cami ve Hayat Paneli düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi'nde Cami ve Hayat Paneli düzenlenerek, camilerin önemi dile getirildi.

İlahiyat Fakültesi Zahit Aksu Konferans Salonu'nda düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası Paneline, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Dekan Yardımcısı ve Panel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Birsin ile diğer ilgili ve yetkililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan panelin açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, il müftülüğünün isteği üzerine cami ve hayat konulu panelin İlahiyat Fakültesi gençlerine yönelik yapıldığını söyledi.

Panelin Başkanı Doç. Dr. Mehmet Birsin ise, Kur'an-ı Kerim ve Fıkıh kaynaklarına bakıldığında cami yerine mescit kelimesinin kullanıldığını belirterek , klasik dönemden itibaren Müslümanların mescitlerle ilgilendiğini ve mescitleri çeşitli açılardan anlamaya, yorumlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Birsin, Hz. Muhammed'in (SAV) “Bana tüm yeryüzü mescit kılındı” hadisini temel alan kimi araştırmacıların yeryüzünü mescit olarak gördüklerini söyledi. Mehmet Birsin, fıkhi açıdan ise mescidin hususi yapılan ibadette mekan olarak anlaşıldığını ve mescit dendiğinde Hz. Peygamber'in Medine'ye hicreti ile başlayan ve kesintisiz süren bir kurumun anlaşıldığını sözlerine ekledi.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ise Kur'an-ı Kerim'de Kabe'nin tüm mescitlerin, camilerin yöneldiği bir yer olarak, Beyt, Beyt'ül Atik veya Beyti (benim evim) ifadelerinin geçtiğini belirtti. Dinin değişmez şartlarından bir tanesinin de mescit olduğunu söyleyen Işıldar, mescitlerin toplayan, bir araya getiren bir yer, sosyal hayatın nabzının attığı, gençlerin toplanarak ilim müzakere ettiği bir mekan olduğunu ifade etti.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, mekanların da bir ruhu olduğunu vurguladı ve bu ruha uygun hareket edilmediğinde mekanların çökmeye, garip kalmaya, yok olmaya mahkum kalacağını belirtti. Işıldar, mescitlerin ruhuna uygun davranılması gerektiğini söyledi.

Panel, Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Yıldırım'ın “Cami ve Hayat” konulu, Dr. Öğr. Üyesi Fethullah Zengin'in ise “Hz. Muhammet'in Mescidinin Özellikleri” konulu konuşmaları ile son buldu.