Camilerde bayram temizliği

İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı'nda genel bir temizlik yaptı. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi yapılan temizlikten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti.

Ramazan ayı öncesi camilerin genel bir temizliğini yaparak vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlayan Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi de temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Ulu Cami başta olmak üzere diğer camilerde ve Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı'nın genel bir temizliğini yaptı. Ramazan Bayramı dolayısıyla il dışından Malatya'ya gelecek olan vatandaşların en yoğun ziyaret ettiği mekanların başında gelen Ulu Cami'de, titiz bir temizlik çalışması yapıldı. Ulu Cami ve diğer camilerde yapılan temizlik dolayısıyla Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür eden vatandaşlar, camilerin temiz olmasının önemine dikkat çekerek, Battalgazi Belediyesi'nin camilerin temizliği noktasında çok duyarlı olduğunu belirtti.

Camilerin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak gittiği Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı'nda da genel bir temizlik yapan Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara daha temiz bir ortam sunmaya devam ediyor. Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı'nda görevli Ali Seydi Durmaz, yapılan temizlik dolayısıyla Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ederek, “Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Selahattin Başkanımız önce temizletiyordu, şimdi Osman Güder başkanımız yaptırıyor. Burada bir Sonbahar'da, İlkbahar'da ve Yaz'ın ortasında oluyor temizlik. Memleketimize hayırlı, uğurlu işler yapsın. Birbirimizi sayalım, sevelim, saygı duyalım. Bunlar en mühim insanlığın efendiliğidir” diye konuştu.