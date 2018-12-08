Çamlıca Kolej Fen Lisesi tanıtım ofisi AVM'de açıldı

AVM 1. Katta faaliyet verecek ofisin açılışı ise Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, AVM Genel Müdürü Yılmaz Arslan Çamlıca Okulları Kurucu Genel Müdürü Mustafa Sarıtaç, öğretmenler, veliler ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Genel Müdür Mustafa Sarıtaç, Çamlıca okulları Malatya Kampüsü bünyesinde Fen, Anadolu liselerinin tanıtım ofisini açtıklarını ifade ederek “Buradaki amacımız, velilerimize daha iyi hizmet verebilme binamız bitene kadar kayıt kabulleri alabilmek” diye konuştu.

Çamlıca Okullarının amacının global dünyaya global insan yetiştirmek olduğunu ifade eden Sarıtaç, açılışa katılan tüm konuklara teşekkür etti.