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Çamlıca Koleji sporda iddialı

Malatya Özel Çamlıca Koleji Spor Kulübü sporda iddialı.

Okul Spor Kulübü, Voleybol da Türkiye şampiyonasına katılma hakkını elde ederken, orta okullar voleybolda ise çeyrek finale yükseldi.


Çamlıca Koleji Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, “Sportif branşlarda ciddi yatırımlar yapan Özel Çamlıca Koleji Spor Kulübü, Osmaniye'de düzenlenen bölgesel Lig erkekler voleybol müsabakalarında grup 1'ncisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştır.” ifadelerini kullandı.


Özel okullar kulüpler arası Voleybol Türkiye Şampiyonasının Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 17-19 Ocak tarihleri arasında düzenleneceği bildirildi.


Sarıtaç, “Alt yapıdan başlayarak hedefi daima zirve olan Özel Çamlıca Koleji, Malatya okullar arası ortaokul Voleybol müsabakalarında da başarıya koşmaya devam ediyor. Küçük kızlarımız Özel Mercan Kolejini 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmiştir” dedi.


Beden Eğitimi Öğretmeni Cihan Aksoy ve Voleybol Antrenörü Cumali Kurak yönetiminde müsabakalara hazırlanan öğrencilerin iddialı oldukları kaydedildi.

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