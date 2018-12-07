Çamlıca Kolejinde imza günü

İmza gününde öğrenciler hitap eden yazar Ali Haydar Koyun, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Önemli olan azim, hedefinizi koyduğunuz zaman başarı kendiliğinden ortaya çıkar. Önce hedefinizi belirleyin çaba gösterin mücadele verin” şeklinde konuştu.

Engellerinin başarıya ulaşmanın önüne geçmediğini aktaran Koyun, her zaman hedefe doğru emin adımlarla ilerlemenin başarıyı getireceğini söyledi.

Şair Hüseyin Korkmaz ise engeli olmasına rağmen nasıl şiir yazdığını öğrencilere anlatarak, “Engelimden dolayı üniversiteyi, kazanmama rağmen gidemedim ben de kendi kendime hissettiğim duyguları kağıda döktüm ve şiir konusunda kendimi geliştirdim” diye konuştu.